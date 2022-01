Apple helpt je van stalkers af met AirTag

Een handleiding van Apple om stalkers en andere privacy ellende via je AirTag te voorkomen of af te helpen.

De AirTag van Apple is een handig, maar ook gevoelig apparaatje. Sinds de release van het product is het Amerikaanse techbedrijf al meerdere keren in het nieuws geweest in verband met privacy issues. Zo zijn er stalkers die dankbaar gebruik maken van het product om anderen in de gaten te houden. Aan de hand van updates heeft Apple al het een en ander kunnen verbeteren aan de AirTag om het kwaadwillenden moeilijker te maken.

Apple Airtag stalkers

De volgende stap van het techbedrijf uit Cupertino is een handleiding. Apple heeft de Personal User Safety Guide geschreven. Te vinden op de Support-pagina op de website van het bedrijf. Daar staat onder meer omschreven hoe je de AirTag zo veilig mogelijk kunt gebruiken. En ook hoe je data voor jezelf kunt houden en voorkomen dat stalkers en andere kwaadwillenden je in de gaten houden. In een uitgebreide stap voor stap omschrijving heeft Apple in detail tekst en uitleg gegeven.

De handleiding is gericht op alle Apple-apparaten, maar de AirTag was natuurlijk de rode draad in dit verhaal. Immers sinds het product gelanceerd is komen de kwesties privacy en Apple meerdere malen aan bod. Veel van de omschreven informatie spreekt voor zichzelf, maar wellicht steek je er wat van op.