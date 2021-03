Apple HomePod Mini heeft twee onbruikbare sensoren - Apparata

Foto @iFixit via Bloomberg

Apple levert de HomePod Mini standaard met twee sensoren die niet in gebruik zijn. Wat kun je ermee en waarom staan ze uit?

De standaard Apple HomePod mag dan wel geannuleerd zijn, maar de Mini is nog volop in actie. Nou ja, volop is niet helemaal waar. Bloomberg ontdekt namelijk met behulp van iFixit dat er twee sensoren in de HomePod Mini zitten die niet gebruikt worden. Het gaat om een temperatuurmeter en een lichtvochtigheidssensor.

HomePod Mini heeft geheime sensoren

Het is niet bekend waarom Apple de geheime sensoren in de HomePod Mini niet gebruikt. Het kost ze immers gewoon geld om de hardware in de slimme speaker te verwerken. Daarbij zou het voor gebruikers een ontzettend handige toevoeging zijn aan de gadget.

Neem bijvoorbeeld de temperatuursensor. Mocht de HomePod Mini oppikken dat het – volgens de gebruiker ingestelde parameters – te koud is, dan kan automatisch de thermostaat aangezet worden. Of wat dacht je van hetzelfde concept, maar dan voor de luchtvochtigheidsmeter en een luchtbevochtiger? De sensoren zitten daarbij heel slim weggestopt; ver genoeg van de interne hardware om diens temperatuur niet op te pikken.

Volgens het medium zou Apple er uiteindelijk alsnog voor kunnen kiezen om de sensoren aan te slingeren. Er zijn volgens Apple’s website genoeg producten van derden die compatibel zijn met de reeds ongebruikte features.