Log jij bij Epic Games (Fortnite) in met Apple ID? Neem dan nu actie!

Apple slaat weer naar Epic Games en geeft iOS-gerbruikers 1 dag om actie te nemen.

Sinds Epic Games het met Apple aan de stok kreeg over Fortnite in de app store is er tussen de twee tech-giganten een ongezien vuile oorlog uitgebroken. Voorlopig lijkt daar ook geen eind aan te komen, want de laatste dagen is Apple vol in de aanval. De laatste aankondiging heeft ook gevolgen voor jou als je Apple ID gebruikt met Epic Games. Je moet dan vandaag actie nemen.

Apple blokkeert Apple ID voor Epic Games

In een statement heeft Fortnite-producent Epic Games erop gewezen dat Apple heeft aangekondigd dat het bedrijf voor nu geen toegang meer krijgt tot Apple ID. Dit betekent voor iOS-gebruikers dat zij weer de dupe worden van deze titanenstrijd als zij hun account bij Epic Games willen houden. Zij hebben namelijk alleen vandaag nog om in actie te komen.

Dit moeten iOS-gebruikers doen als zij hun Epic Games account willen houden

In het blog is te lezen dat je als iOS-gebruiker vóór 11 september 2020 met jouw Apple ID moet inloggen op jouw account. Vervolgens moet je in de instellingen controleren of jouw e-mail juist is, de koppeling met Apple ID uitzetten en jouw wachtwoord wijzigen. Als je dat op tijd doet kun je daarna verder gamen bij Epic Games, al moet je wel apart inloggen.

Mocht je de boodschap nu gemist hebben en jouw settings vandaag niet aangepast hebben is er nog een mogelijkheid om weer in jouw account te komen. Epic Games heeft deze informatie namelijk ook per mail gedeeld. In die mail zit een verificatiecode. Als je na 11 september nog zou moeten inloggen met Apple ID heb je dus een probleem. De gameproducent biedt echter aan om de e-mail en het paspoort handmatig te wijzigen. Je moet dan via de conactknop contact met de helpdesk leggen en de verificatiecode doorgeven. Zij doen dan de rest. Het hele blog lees je hier.

Hoe lang gaat deze titanenstrijd nog door?

Deze nieuwe actie is een volgende stap in de vuile oorlog die de twee titanen met elkaar uitvechten sinds Apple Fortnite uit de app store verwijderde en dreigde ook Unreal Engine te blokkeren. Het goede nieuws is dat Unreal Engine inmiddels op last van de rechter beschikbaar blijft. Het slechte nieuws is dat Apple deze week een nieuwe procedure tegen Epic Games gestart is en nu klaarblijkelijk toch probeert om het voor Epic Games zo moeilijk mogelijk te maken. Het ziet er dus naar uit dat de iOS-gebruikers die van de games van deze fabrikant houden nog wat negatieve verrassingen kunnen verwachten. Ondanks dat de game-ontwikkelaar tientallen miljoenen per maand misloopt nu Fortnite uit de App Store is en Apple enorme reputatieschade oploopt lijken beide partijen uit op een slijtageslag.

Bron: ZDNet