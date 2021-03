Apple iMac aanbod nog verder uitgedund - Apparata

Met het verdwijnen van de iMac Pro is Apple nog niet klaar, want het aanbod is nog verder uitgedund door het Amerikaanse bedrijf.

Op de achtergrond is Apple bezig met een vernieuwing van het aanbod. Voordat die vernieuwing komt, gaan er eerst dingen verdwijnen. Zo werd al eerder opgemerkt dat de iMac Pro enkel nog gekocht kon worden zolang de voorraad nog beschikbaar was. Inmiddels is de computer verdwenen van de website van Apple. Daar blijft het niet bij.

Inmiddels zijn het aantal mogelijkheden om een iMac samen te stellen uitgedund. De 21.5-inch inch versie van de iMac is niet langer te krijgen met de 512 GB of 1 TB SSD. Daardoor valt er nu minder te kiezen. Je kunt de iMac nog wel krijgen met de 256 GB SSD. Wil je meer opslag, dan is het ook nog mogelijk om voor de 1 TB Fusion te kiezen.

De varianten zijn nog wel gewoon verkrijgbaar. In het geval van het iMac aanbod betekent dat een 21.5-inch met de 2,3‑GHz dual‑core­processor met Turbo Boost tot 3,6 GHz, de 3,6‑GHz quad‑coreprocessor met een Retina 4K-display en de 3,0‑GHz 6‑coreprocessor met Turbo Boost tot 4,1 GHz en een Retina 4K-display.

De 27-inch variant is er als 3,1‑GHz 6‑core-processor met Turbo Boost tot 4,5 GHz en een Retina 5K-display. De 3,3‑GHz 6‑core­­ processor met Turbo Boost en het topmodel, de 3,8‑GHz 8‑core­­ processor met Turbo Boost tot 5,0 GHz.

Op de korte termijn gaan al deze iMac-varianten verdwijnen. Dan krijgt de iMac de M1 chip van Apple, net als de MacBooks en Mac Mini al hebben. (via Macrumors)