Apple in de problemen door Powerbeats Pro

Een rechtszaak dreigt voor Apple in verband met de Powerbeats Pro. Donkere wolken pakken zich samen boven Cupertino in Californië.

In de Verenigde Staten zijn ze gek op het aanspannen van rechtszaken. Wie ooit in de VS is geweest kan dit beamen. Overal langs de weg staan billboards met juridische informatie. Heb jij een probleem, dan klaag je iemand aan. En techbedrijven krijgen geregeld met deze cultuur te maken. Voor Apple dreigt er een nieuwe rechtszaak in verband met de Powerbeats Pro.

De oortjes hebben een probleem met betrekking tot het draadloos laden. Dit zou niet goed gebeuren. Tijdens een laadsessie komt het geregeld voor dat de Powerbeats Pro er halverwege mee stoppen. Voor Alejandro Vivar, een inwoner van de Amerikaanse stad New York, was de maat in elk geval vol. Hij heeft een rechtszaak aangevraagd. De New Yorker beschuldigt Apple van een designfout. Het probleem zou hem zitten in de manier waarop de oortjes verbinding maken met de oplaadcase. Af en toe valt die verbinding weg waardoor het laden stopt.

In deze zaak is dit niet het enige verwijt dat Apple krijgt. De Amerikaanse techgigant zou verder niet eerlijk zijn geweest over de resistentie van de oortjes tegen water en zweet. Vocht zou juist schade kunnen toebrengen aan de Powerbeats Pro, wat mede een oorzaak zou kunnen zijn waardoor het draadloos opladen niet goed gaat. (via law360)