Apple in de problemen, niemand wil een iPhone 13?!

De nieuwe iPhone 13 lijkt niet zo’n succes te worden als Apple misschien gehoopt had. De vraag blijkt tegen te vallen.

Apple is nog maar net onderweg met de verkoop van de iPhone 13. De nieuwste smartphone van het Amerikaanse techebedrijf werd pas een paar maanden geleden gepresenteerd. Toch loopt het niet storm voor de nieuwste iPhone. Sterker nog, de vraag is een dikke tegenvaller.

Apple zou tegenover onderdelenleveranciers gezegd hebben dat ze niet te veel orders moeten plaatsen, want de vraag is minder voor de iPhone 13. Daarover bericht Bloomberg. Daarnaast speelt er nog een groot probleem, waar eigenlijk de hele wereld wel last van heeft. Tekorten! Zelfs als de vraag naar de nieuwste iPhone zou toenemen, zou Apple misschien niet eens aan een enorme vraag kunnen voldoen. Er zijn simpelweg te weinig chips.

De tegenvallende vraag naar de iPhone 13 zou te maken kunnen hebben met de specificaties en ontwerp van de telefoon. De laatste jaren heeft Apple geen gedurfde stappen gezet met de smartphones van het bedrijf. De 13 voelt als een nog krachtigere 12, dat op zijn beurt weer een krachtigere variant was van de 11. En zo kijken fans van het merk halsreikend uit naar de volgende generatie iPhone. Gaat de iPhone 14 dan wel innovaties brengen? Het is te hopen voor Apple, en de verkopen van het bedrijf, van wel.