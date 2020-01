Apple incasseert boete van honderden miljoenen euro’s

Voor het stelen van technologie.





Zonder blikken of blozen komt het voor dat techbedrijven technologie stelen van andere firma’s of instanties. Die vaak kleinere bedrijven hebben hun eigen technologie vastgelegd in patenten en dus hebben ze het recht om de dief aan te klagen.

Het is al meer dan eens voorgekomen dat Apple doet waar het bedrijf zin in heeft. Ook dit keer is het weer zover. CalTech, dat staat voor de California Institute of Technology, heeft Apple aangeklaagd voor het stelen van hun techniek dat Apple heeft gebruikt voor de Broadcom WiFi Chips.

Een jury heeft CalTech in het gelijk gesteld. Voor het schenden van het patentrecht moet Apple nu een boete van 838 miljoen dollar (ruim 760 miljoen euro) betalen. Het bedrag is gebaseerd op het verkochte aantal chips van Apple, zo’n 598 miljoen stuks.

Apple gebruikt de Broadcom WiFi chips in de iPhones van het merk sinds 2012. CalTech heeft vier patenten verbonden aan de technologie. (via Reuters)