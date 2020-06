Apple breidt inruilprogramma in Nederland uit

Toch zitten er nog steeds haken en ogen aan het inruilprogramma van Apple.

Als je jouw oude iPhone, MacBook of andere Apple device in wilde ruilen moest je dit tot voor kort opsturen. Apple testte jouw producten dan en bekeek of zij jou een inruilvergoeding konden geven. Klaarblijkelijk heeft men tijdens de Coronacrisis niet alleen de winkels onder handen genomen, maar ook het inruilprogramma afgestoft. Men heeft namelijk veranderingen doorgevoerd om het de klant makkelijker te maken.

Inruilprogramma Apple nu ook in store

Waar je tot voor kort jouw Apple-apparatuur moest opsturen om mee te doen aan het inruilprogramma kun je het apparaat nu gewoon meenemen naar de Apple Store. Na inspectie kan men jouw iPhone of MacBook daar direct inruilen. Dit proces lijkt natuurlijk snel en interessant, maar er kleven toch haken en ogen aan het concept.

Inruilprogramma met haken en ogen

Hoewel natuurlijk sneller is om jouw iPhone of Mac direct in te ruilen is er een aantal obstakels. Het, in mijn ogen, grootste nadeel is dat je geen contant geld krijgt maar een Apple Store tegoed. Daarmee ben je dus beperkt in de mogelijkheden. De opbrengst uit het inruilprogramma kan je namelijk alleen bij Apple uitgeven.

Daarnaast kun je ook alleen maar Apple-apparatuur inleveren. Als je dus over wilt stappen van, bijvoorbeeld, een Samsung Galaxy S10 naar een iPhone kun je die S10 niet inleveren bij het inruilprogramma van Apple. Wel wil men de smartphone in zo’n geval ‘gratis recyclen’.

Het derde punt waar je op moet letten is de prijs. Op haar website biedt Apple ook in Nederland een indicatie van de inruilwaardes die zij biedt. Een vlug rondje internetten leert dat diverse andere inkopers, afhankelijk van de staat van het toestel, hogere prijzen bieden en dat is gezien de hoge restwaarde van Apple-apparatuur niet verwonderlijk.

Een bekende truc van online inkopers is dat men op de site hogere prijzen noemt en dan na inzending concludeert dat de staat minder is, waardoor het uiteindelijke bod lager wordt. Zij speculeren er dan op dat de klanten geen zin hebben in ‘gedoe’ en het bod accepteren. Een goede prijsvergelijking waarbij natuurlijk ook bezoek aan een fysieke winkel van inkopers (een pandjeshuis of gespecialiseerde inkopers) kan worden ingezet, loont zeker de moeite.

Wat doet Apple met de apparatuur uit het inruilprogramma?

Apple gebruikt de apparatuur uit het inkoopprogramma voor verschillende doelen. Zo wordt een deel opgeknapt en ingezet om gebruik op scholen te bevorderen. Ook werkt zij samen met partners die de tweedehands apparatuur verkopen en tot slot zet men in op recycling. Zo heeft men een speciale robot, Daisy, de alle waardevolle materialen uit oude iPhones haalt.