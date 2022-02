Apple introduceert handig hulpmiddel voor kapotte iPhone

Je iPhone laten vallen is ellendig, zeker als het schade daardoor heeft. Apple heeft daarom een goede functie gemaakt om je kapotte iPhone snel te maken.

Het zijn toch kwetsbare apparaten die smartphones. Ook al doe je er een hoesje omheen, de kans blijft bestaan dat hij kapot valt. Een barst in je scherm of een niet goed werkende telefoon zijn het gevolg. Apple heeft gisteren zijn Apple Support-app, ontworpen voor de iPhone en iPad, bijgewerkt. Er is tevens een nieuwe functie geïntroduceerd die prijsschattingen geeft voor veelvoorkomende reparaties op geselecteerde locaties.

Hulpmiddel voor je kapotte iPhone en iPad

Je kunt de app gewoon downloaden in de Apple Store en is gratis. Ga binnen je iPhone naar ‘Mijn apparaten’ en vervolgens kan je ‘Reparaties en fysieke schade’ kiezen om een ​​lijst met opties te zien.

De meest veelvoorkomende reparaties zijn een gebarsten scherm, een gebarsten achterkant of batterijservice. Hiervoor krijgt je een schatting van wat de reparatie zou kunnen kosten, naast de optie om een ​​reparatie te boeken. Er zijn geen kostenramingen voor meer gecompliceerde reparaties zoals vloeistofschade of een camera die niet werkt zoals verwacht. Daarvoor moet je echt naar een winkel.

Apple

Support

Ook kan je in ‘Mijn apparaten’ tekst invoeren. Hiermee kan je zelf aangeven wat er mis is met je smartphone. Hierdoor is het gemakkelijker om de ondersteuningsoptie te vinden die je nodig hebt. De app is niet nieuw, maar is nu voorzien van een behoorlijke update. De app is in meerdere talen, waaronder Nederlands. Ook zijn wat bugs eruit gehaald en zijn de prestaties beter.