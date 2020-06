Apple iOS 13.6 geeft je eindelijk controle over updates

Met het aankomende Apple iOS 13.6 kun je straks eindelijk automatische updates uitzetten.

Apple geeft iPhone-gebruikers eindelijk wat meer controle over updates. De huidige beta-versie van besturingssysteem iOS 13.6 bevat een ‘automatisch updaten’ slider, zo spot MacRumors. Met andere woorden, als je een iPhone hebt kun je eindelijk kiezen of je automatisch de volgende update downloadt. Daar gaat de razendsnelle adoptie waar Apple bekend om staat..

Automatisch updates downloaden in iOS 13.6

Met de nieuwe slider krijg je dus voortaan controle over het downloaden van updates voor iOS. Tot dusver downloadt je iPhone updates altijd automatisch en dat kan vervelende gevolgen hebben. Zonder dat je het door hebt zou je opslagruimte gevuld kunnen zijn worden met een update die je (nog) niet wilt. Ook is het altijd maar de vraag of een nieuwe update wel goed is. Soms maken toevoegingen, ondanks uitgebreide beta-tests, meer stuk dan dat ze verbeteren.

Nu behandelt Apple je dus niet meer als een kind en mag je zelf bepalen of updates automatisch gedownload én geïnstalleerd worden. Zo kun je ervoor kiezen dat Apple automatisch updates downloadt (wanneer je met WiFi bent verbonden). De tweede slider was al beschikbaar en bepaalt of die updates automatisch geïnstalleerd worden als je het toestel ’s nachts aan de lader hangt.

Zo zet je het aan

Vooralsnog is de functie nog niet uit. Ben je een beta-tester, dan brengt iOS 13.6 de nieuwe functie naar je instellingen. Voor alle andere gebruikers is het nog even afwachten. Binnenkort rolt Apple de nieuwe update – vanzelfsprekend nog automatisch – uit naar alle nieuwe (en iets oudere) iPhones en de uitzonderlijke iPad. Automatisch downloaden staat dan nog steeds standaard aan; zo zet je het uit:

Ga naar Instellingen

Kies General en klik op Software Update

en klik op Onder Customize Automatic Updates zet je Automatically Download iOS Updates uit

