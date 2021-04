Apple iOS 14.5: briljante nieuwe functie - Apparata

De Apple iOS 14.5 update komt eraan en ziet er goed uit. Er zit namelijk in ieder geval één briljante nieuwe functie in.

Onlangs is de laatste iOS update uitgerold, na wat beveiligingsproblemen is deze nu te downloaden. De volgende update wordt de iOS 14.5. Het lijkt erop dat de software heel goed aan het worden is, met een nieuwe functies waar je u tegen zegt. Er is nu een openbare bèta versie online, waardoor we weten welke nieuwe functie in de iOS update zal zitten.

Batterij

Met de update krijg je meer inzicht in de prestaties van je batterij. Dit komt voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Apple zou in de toekomst andere modellen ook met deze nieuwe iOS functie kunnen uitrusten.

Apple zegt hierover dat je meer inzicht krijgt op bijvoorbeeld het onverwacht gedrag van de batterij, waardoor het snel leegloopt. En iedereen baalt daarvan. Hoe ouder je smartphone wordt, hoe sneller je batterij leegloopt. Geen idee waarom dat tegenwoordig zo snel gaat, maar je moet hem steeds vaker aan het infuus leggen. Met deze nieuwe iOS functie krijg je daar dus meer inzicht in.

Beste nieuws is: als Apple ziet dat de herkalibratie niet lukt (dus niet weer de goede prestaties krijgt), de batterij gratis vervangen kan worden. Een dergelijke herkalibratie duurt wel even, het kan zomaar een paar weken duren.

Afbeelding via Apple

Ander nieuws

Nieuws over Siri was al eerder bekend. In de nieuwe update worden de stemmen nu weergegeven als Voice 1, Voice 2 enzovoort in plaats van mannelijk of vrouwelijk. Terwijl je de update installeert, wordt je gevraagd om te kiezen welke stem je wilt – deze is niet langer standaard vrouwelijk.

Het lijkt erop dat de bèta versie van de update bijna klaar is. De algemene release zou er zomaar snel kunnen aankomen.