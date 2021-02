Apple iOS 14.5 geeft je eindelijk controle over muziekservice - Apparata

Apple introduceert met iOS 14.5 eindelijk een langverwachte feature waarmee je de standaard muziekservice kunt aanpassen. Dag Apple Music, hallo Spotify!

De aankomende versie van Apple iOS 14.5 (en het iPadOS equivalent) geeft je eindelijk controle over de gebruikte muziekservice. Dat blijkt uit de beta-versie van het besturingssysteem, gespot door MacRumors. Daarmee kun je straks dus op een iPhone zelf kiezen of je bijvoorbeeld Apple Music of Spotify als standaard muziek-app gebruikt.

Apple iOS 14.5 introduceert keuze muziekservice

Apple is berucht als het gaat om keuzevrijheid; doorgaans verbiedt het miljardenbedrijf services van derden als ze zelf een alternatief hebben. Het hele iOS-ecosysteem is, om kwaliteit te waarborgen, rondom die filosofie ingericht. Langzaam maar zeker komt daar daarentegen verandering in.

Met Apple iOS 14.5 voor iPhone en iPadOS 14.5 voor iPad krijgen gebruikers de mogelijkheid om een standaard muziekapp te kiezen. Praktisch betekent dit dat je door middel van Siri muziek kan afspelen, zonder te hoeven specificeren met welke dienst dat zou moeten.

Tot dusver kijkt Siri namelijk alleen naar Apple Music. Met andere woorden, Siri kijkt in je eigen bibliotheek en (mits je een abonnement hebt) de volledige Apple Music catalogus. Met de aankomende update kun je een standaard muziekservice kiezen, waarna Siri die dienst standaard zal gebruiken.

Deze nieuwe, inclusieve update van iOS past goed binnen de trend van de laatste tijd. Apple heeft tot dusver een uitzonderlijk gesloten ecosysteem gehanteerd. Langzaam maar zeker krijgen gebruikers daarentegen eindelijk wat vrijheden. Naast de muziekservice kun je nu bijvoorbeeld ook een andere standaard browser kiezen en je standaard mail-app veranderen.

Apple iOS 14.5 is nu in beta en zal naar verluidt ergens deze maand voor iedereen uitkomen, inclusief features omtrent de muziekservice en mondkapjes-FaceID-herkenning.