Adoptie van iOS 14 blijft een beetje hangen - Apparata

Het nieuwste besturingssysteem voor iPhone, Apple iOS 14, is bijna volledig klaar met adoptie, zo blijkt uit de nieuwste cijfers.

Met de introductie van een nieuwe versie van het iOS besturingssysteem komen vaak wat kinderziektes. iOS 14 had bijvoorbeeld een probleem met batterij-performance. Toch werd het nieuwste iPhone-OS behoorlijk snel geadopteerd. Zeker als je iOS 14 vergelijkt met de adoptie van iOS 11. Desalniettemin lijkt het nu wel een beetje klaar te zijn met de overstap op iOS 14.

Apple iOS 14 adoptie

Uit adoptie-cijfers van Apple zelf blijkt dat 86% van alle iPhones uit de afgelopen vier jaar zijn overgestapt op iOS 14 (via MacRumors). Het besturingssysteem kwam in september van 2020 uit. In die vijf maanden bleef zo’n 12% alsnog op iOS 13 steken. Slechts 2% van alle gebruikers wil heel graag niet upgraden en hanteert een nog oudere versie.

Met de nieuwste cijfers kunnen we concluderen dat iedereen die de update wilde hebben, deze ook wel heeft binnengehaald. Afgelopen december, ruim 2,5 maanden geleden, was namelijk 81% al overgestapt. Zo’n 5% van alle gebruikers met een iPhone niet ouder dan 4 jaar stapte dus recentelijk nog over.

De adoptie van iPadOS 14 ebt nog wat langer door dan die van iOS 14. Momenteel draait 84% van alle iPads uit de afgelopen 4 jaar op het nieuwste OS. Dat was nog 75% afgelopen december. Maar liefst 16% van alle iPads draait daarbij nog op een in tech-begrippen antieke versie van iPadOS (13 of ouder). Kortom, iPad-gebruikers stappen aanzienlijk minder over op een nieuwe versie van het besturingssysteem dan iPhone-eigenaren.

