‘Apple iOS 14 is een ramp voor adverteerders’

Facebook waarschuwt Apple dat iOS 14 een drama is voor adverteerders. Verrassend, dat verbeterde privacy bedrijven geld kost..

Tijdens het afgelopen Apple WWDC evenement kondigde Apple hun nieuwste besturingssysteem, iOS 14, aan. Het sleutelwoord tijdens de presentatie was privacy. Ironisch genoeg zorgt juist die verhoogde focus op de beveiliging van de data van gebruikers voor een ramp onder adverteerders. Tenminste, als we Facebook mogen geloven.

In een blogpost waarschuwt social media-gigant Facebook iPhone-maker Apple voor de implicaties van iOS 14. Het nieuwste besturingssysteem voor de smartphones van Apple voegt extra barrières toe om data van gebruikers te beschermen. Op zich een goede zaak, maar helaas draait heel het gratis internet op louche data-handel. En dus waarschuwt Facebook dat iOS 14 gepersonaliseerde advertenties de das om doet.

We weten dat dit een gigantische impact zal hebben voor ontwikkelaars om geld te verdienen met het Audience Network via iOS 14. Ondanks onze inzet, kan Audience Network zo slecht werken op iOS 14 dat het niet eens nuttig is om het via iOS 14 aan te bieden in de toekomst.

Facebook in de blogpost