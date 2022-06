Apple iOS 16 heeft een briljante verborgen vertaalfunctie

Er is een nieuwe vertaalfunctie beschikbaar in iOS 16 waarmee je live letterlijk alles om je heen kunt vertalen. Ongekend handig!

Apple onthulde met de aankondiging van iOS 16 een hele hoop nieuwe snufjes. Maar iets wat niet in de spotlight verscheen was het feit dat de vertaalfunctie van iOS nu ook in de camera-app verwerkt is. Kort door de bocht is een iPhone vanaf iOS 16 straks een real-time vertaalmachine. Geniaal!

iOS 16 vertaalfunctie

De vertaalfunctie werd ontdekt door MacRumors en maakt het vertalen van alles in de echte wereld mogelijk. Een gebruiker kan straks simpelweg de camera-app openen en hetgeen op het scherm kan dan vertaald worden. Uiteraard is Apple niet per se een pionier op dit gebied; Google Translate heeft al langer deze functie.

Apple voegt er wel een beetje extra peper aan toe met Quick Actions. Alle informatie die op het scherm vertaald wordt, kan ook interactief gebruikt worden. Dat wil zeggen dat vertaalde teksten met bijvoorbeeld een URL of een valuta respectievelijk live bezocht kan worden en omgezet kan worden tot een andere muntsoort.

Met de nieuwe functie neemt Apple feitelijk nog een drempel weg wat betreft vertaling. Voorheen moest een gebruiker altijd nog zelf input geven door bijvoorbeeld eerst een foto van een tekst te maken. Vanaf iOS 16 komt de vertaalfunctie met een live alternatief via de camera-app.

Het besturingssysteem komt naar verwachting deze herfst samen met de iPhone 14 uit. iOS 16 is dan beschikbaar voor iPhone 8 en nieuwer.