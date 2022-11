Apple iPad 10 review: weinig verbetering, wel veel duurder

Niet altijd betekent vooruitgang dat je ook een beter product in handen krijgt. De Apple iPad 10 is vooral onherstelbaar verbeterd.

Apple iPad 10, wel een hipper design…

Er was eens een tijd dat de iPad één van de meest betaalbare Apple gadgets was. Je kon als consument voor iets meer dan € 300 dit handige apparaatje aanschaffen en kennismaken met de prettige Apple user interface. Helaas lijkt de nieuwe productmanager van Apple daar anders over te denken.

Het enige positieve wat over deze nieuwe iPad is te zeggen, is het absoluut verbeterde design. Met de vier hippe kleuren wit, geel, licht rood en blauw, is dit een aantrekkelijke iPad. Ook is het beeldscherm ietsje groter, wat prettiger werkt. De camera aan de voorkant is helemaal naar de bovenkant van de tablet verplaatst, wat ook als positief wordt ervaren. Er natuurlijk eindelijk de USB C poort, die er onder druk van de Europese Unie is gekomen.

Maar onherstelbaar verbeterd

Tot je hem gaat gebruiken. Zo ontbreekt er nu een uitgang voor een koptelefoon, waardoor je overgeleverd bent aan de twijfelachtige zegeningen van draadloze earbuds of speakers. De stylus van Apple, de Apple Pencil, kan je alleen in de eerste generatie gebruiken. De tweede is niet compatibel.

Omdat de eerste generatie alleen met de Apple Lightning adapter is op te laden, moet je er een aparte Lightning naar USB-C adapter bijkopen. Niet erg elegant. De tablet is uitgerust met de wat verouderde A14 Bionic processor, maar deze kan verder goed meekomen. Ook is het gen nog steeds niet gelamineerd, maar voorzien van een dikke glasplaat, waardoor je als je de Apple Pencil gebruikt, je een parallaxprobleem hebt.

Conclusie Apple iPad 10

Ondanks het vlotte uiterlijk, betaal je veel extra geld voor minimale verbeteringen en zelfs verslechteringen. Je kan beter voor de negende generatie iPad kiezen, die nu voor rond de € 300 te koop is. Mogelijk kiest Apple voor dezelfde strategie wat betreft de tablets als die voor de iPhone 14 familie is gekozen, met veel betere premiummodellen waar je dan ook flink extra voor betaalt. Wat betreft dit product, kan je beter je geld in je zak houden om je een kater te besparen en hopen op betere tijden.