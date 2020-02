Apple iPad krijgt handige multitasking features voor Outlook

Outlook op de iPad is ineens een stuk aantrekkelijker geworden.





Microsoft heeft eindelijk de belofte waargemaakt om een grote update uit te brengen voor Outlook voor iPadOS. De nieuwe update is niet slechts een geinige set features zoals de kalender, maar een volledig nieuwe manier waarop je de app kunt gebruiken.

Zo heeft de Outlook-app Split View-integratie gekregen. Deze functie was tot nu toe grotendeels exclusief voor Android-gebruikers en met Outlook is deze app een van de weinig apps die de feature op een Apple device ondersteunt.

En deze functie is ontzettend handig voor een mail-app. Ik bedoel, leuk dat je een filmpje kunt kijken en tegelijkertijd kunt Google hoe je dat tweede scherm in godsnaam weer weg krijgt. Maar als je een belangrijk mailtje moet schrijven kan het ontzettend handig zijn om informatie te kunnen opzoeken. Andersom kan ook; je heb een belangrijk mailtje ontvangen en kunt tegelijkertijd de mail lezen en aantekeningen maken.

Ook is er een drag-and-drop-functie toegevoegd aan Outlook. Gebruikers kunnen op de iPad nu bestanden (zoals foto’s of documenten) – al dan niet met Split View – in een mailtje slepen.

