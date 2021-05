Apple iPad Pro reviewoverzicht: Monstertablet op software na - Apparata

Alle reviews van de nieuwste Apple iPad Pro zijn het erover eens: Het is een ongeëvenaarde tablet met één tekortkoming.

Het embargo voor de Apple iPad Pro is verlopen en dat betekent dat alle reviews van de tablet nu online verschijnen. Wat direct opvalt aan de ervaring van critici, is dat eigenlijk iedereen het erover eens is. De Apple iPad Pro is een bakbeest als het om performance en display gaat. Maar de software is een aanzienlijke bottleneck.

iPad Pro reviews

De gloednieuwe 12,9-inch iPad Pro heeft twee onderscheidende factoren, namelijk de gloednieuwe M1-processor en Apple’s eerste Mini-LED-display, zo benadrukken alle reviews. Wat betreft de SoC wisten we van vroege benchmarks al dat deze een gigantische performance-winst oplevert.

Gizmodo benadrukt dat de revolutionaire chipset de nieuwste iPad’s tot toppers maakt. “De M1-chip en diens performance-winsten maakt de 2021 iPad Pro in principe het perfecte stukje hardware. Er is geen betere tablet op de markt.” Het medium benadrukt wel dat daar een flinke prijs tegenover staat. Dat is dan ook een vast punt bij iedere review van Apple-producten.

Daarnaast scoort de iPad Pro in alle reviews veel punten met het nieuwe Mini-LED-display. “HDR-content is ongelofelijk op dit scherm. Ik ben geen display-purist, maar dit scherm is voor mij functioneel hetzelfde als een high-end OLED-TV, zeker in een donkere kamer,” aldus TheVerge.

Het grote nadeel, zo stellen alle reviewers, is de beperking die iPadOS 14.5 veroorzaakt. CNET hoopt bijvoorbeeld op meer nieuwe features, zoals betere Mac-compatibiliteit, multitasking monitor-ondersteuning en meer Pro-apps. “Zoals het er nu voor staat, is het een indrukwekkend luxe tablet die smeekt naar software die hem naar een hoger niveau tilt.”

De nieuwe Apple iPad Pro-serie met M1-SoC is nu verkrijgbaar. Voor de 12,9-inch versie (die een Mini-LED-display heeft) is verkrijgbaarheid helaas wel een dingetje.