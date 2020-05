Apple iPad vs Microsoft Surface Go 2 – Blijft iPad onbetwist?

Kan Microsoft met de gloednieuwe Surface Go 2 opboksen tegen de meest recente 10,2-inch Apple iPad (2019)?

Microsoft onthult vandaag de Microsoft Surface Go 2. Het is duidelijk dat het merk met de Surface-lijn een redelijk premium uitstraling wil uitdragen. Maar hoe doet de gloednieuwe tablet het tegen de gevestigde orde? Voordat we beginnen is het in ieder geval wel zeer opvallen dat de iPad goedkoper is dan de concurrent. Meestal als we een Apple-product vergelijken komt de iPad-maker altijd duurder uit.

Apple vraagt minder

Apple vraagt standaard ietsje minder voor de meest recente iPad (2019) dan Microsoft. Die laatste heeft een iets groter display dan de iPad, maar is wel minder scherp (minder pixels per inch). Wat betreft hoofdcamera zijn de twee toestellen gelijk, maar wil je af en toe videobellen, dan is de Surface Pro 2 beter. Ik bedoel, een 1,2MP camera in een tablet uit 2019 is wel heel erg banaal.

De iPad komt in een pakketje dat een stukje goedkoper is dan die van Microsoft. Wel moet gezegd worden dat Microsoft er een gratis muis bij doet, wat de prijs redelijk gelijk trekt. Ook levert de Surface Go 2 standaard meer werkgeheugen en opslagruimte.

iOS vs Windows

Uiteindelijk zal het bij deze vergelijking neerkomen op het besturingssysteem. Ben je iemand die in het Apple ecosysteem zit, dat heeft een iPad natuurlijk meer voordelen dan een Microsoft tablet. Aan de andere kant zal iemand zonder Apple-producten waarschijnlijk meer comptabiliteit ervaren met een Surface Go 2.

Check de volledige vergelijking hieronder:

Apple iPad (2019) Microsoft Surface Go 2 Besturingssysteem iOS 13 Windows 10 Home S Scherm 10,2-inch Retina-display (2160 x 1620 pixels) 10,5-inch LCD (1920 x 1280 pixels) Pixels per inch 264 ppi 220 ppi Processor A10 Fusion‑chip Intel Pentium Gold 4425Y (WiFi) / 8th Gen Intel Core m3 Geheugen 32/128GB 64GB (eMMC)/128GB (SSD) Werkgeheugen 3GB 4GB/8GB RAM Camera 8MP (rear), 1,2MP (selfie) 8MP (rear), 5MP (selfie) Charging port Lightning port USB-C Thuisknop/vingerafdrukscanner Ja Nee 3.5mm jack Ja Ja Pen ondersteuning Ja, Apple Pencil (1e generatie)

Surface Pen SIM (LTE versie) Nano-SIM Nano-SIM Hoogte 250,6 mm 245 mm Breedte 174,1 mm 175 mm Dikte 7,5 mm 8,3 mm Gewicht (vanaf) 483 gram 544 gram Prijs (vanaf) €389,- €459,- Extra's Geen Surface Mobile muis

