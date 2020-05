Apple helpt tv-studio’s uit de brand met iPhone’s [video]

Handig: zo weet jij ook gelijk hoe je professionele filmpjes maakt met jouw iPhone.

iPhone biedt uitkomst bij Coronacrisis

Veel tv-programma’s danken hun succes met name aan het feit dat ze live zijn. Of het nu om talentenjachten zoals American Idols gaat of om actuele late night talkshows, ze kunnen niet zonder publiek. Dat wordt een lastige opgave nu veel landen (en met name Amerika) getroffen zijn door lockdowns als gevolg van de Coronacrisis.

Je kunt natuurlijk shows afzeggen of, zoals Netflix, putten uit de voorraad, maar dat is niet ideaal. Daarom komt Apple met een bijzonder creatieve oplossing, de iPhone studio.

iPhone 11 Pro en wat attributen doen de rest

De techgigant is zo overtuigd van de kwaliteiten van haar iphones dat zij nu studiokits heeft gemaakt. In zo’n kit zitten 3 iPhone 11 Pro toestellen, een tripod-statief, verlichting en een kleine weergave van een studio. De producers van tv-shows die dit willen sturen zo’n kit naar de deelnemers aan het tv-programma. Zij kunnen de kit thuis eenvoudig installeren.

Vervolgens kunnen zij op afstand overleggen met de producers en technici om de juiste instellingen te bepalen. Het resultaat van deze creatieve toepassingen is inmiddels (vooral op de Amerikaanse tv) te bekijken in de shows van onder meer American Idols, de Parks and Recreation reunie, Conan O’Brien en Jimmy Fallon’s late night show.

Hieronder kun je het resultaat bekijken in één van de clips van de home-recordings.

Zelf ook professioneel beeldmateriaal maken?

Uiteraard heeft niet iedereen de beschikking over een thuisstudio en professionele belichting. In eerdere video’s konden we echter al zien hoe mooi de video’s zijn die je kunt bekijken. Door zelf te experimenteren en te bezien hoe men in de studio van camerastandpunt wisselt kan je thuis ook aan de slag als de verveling toestaat. Hoe je bijvoorbeeld met 2 iphone camera’s tegelijk filmt legden we je al eerder uit.

Uiteraard hoef je daarvoor geen nieuwe iPhones te gebruiken. Je kunt dezelfde posities en effecten vaak (wellicht in mindere kwaliteit) gebruiken met anderen smartphones of oudere modellen.

Bron: Techcrunch

Afbeelding: fotobank Walt Disney Television