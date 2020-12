'Apple iPhone 12 batterij loopt vanzelf leeg' - Apparata

De batterij van de Apple iPhone 12 en diens grote broers loopt naar verluidt ’s nachts vanzelf helemaal leeg. Wat is er aan de hand?

De reeds uitgekomen iPhone 12 mag dan wel een monsterbak zijn, hij de batterij loopt ook vanzelf leeg! Om nog onbekende redenen verliest het toestel ’s nachts bij sommige gebruikers tussen de 20% en 40% juice. Dat is natuurlijk ongekend voor een smartphone van richting de duizend euro. Dit weten we over het iPhone 12 batterij probleem.

iPhone 12 batterij loopt leeg

Verschillende gebruikers melden onder andere op het Apple forum dat hun iPhone 12 vanzelf leeg loopt (via 9to5mac). Ook de Pro en Pro Max modellen lijken door het probleem getroffen te zijn. De ticket werd enkele maanden geleden al aangemaakt en gebruikers klagen nog steeds over hetzelfde probleem.

De meesten stellen dat ze WiFi en cellulaire verbinding uit hebben staan. De iPhone 12 is tevens niet in gebruik, maar toch loopt de batterij steevast leeg. Sommigen stellen zelfs dat hun batterij in stand-by en in gebruik net zo snel leeg loopt. Vooral dat laatste is behoorlijk zorgwekkend. Hoe kan een smartphone in gebruik net zoveel accu verbruiken als op stand-by?

Over de oorzaak heerst veel onenigheid. De een stelt dat het met 5G verbinding te maken heeft. Naar verluidt zou de vliegtuigmodus het probleem kunnen verhelpen. Anderen stellen dat ook zonder cellulaire verbinding de accu langzaam leeg loopt.

Wat ook de oorzaak is, Apple heeft nog niet gereageerd over de klachten over de iPhone 12 accu. En dat is al een tijdje het geval. Het is niet bekend of en wanneer Apple iets aan het probleem gaat doen.

Lees ook: Consumentenbond dwingt Apple iPhone 12 adapter te leveren