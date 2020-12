Apple iPhone 12 domineert wereldwijd met 5G - Apparata

Apple domineert momenteel de 5G markt met zowel de iPhone 12 als de 12 Pro. Dat ondanks enkele vervelende problemen met het toestel.

Met de iPhone 12 introduceerde Apple dit jaar voor het eerst 5G aan hun klanten. Dat blijkt een goede zet geweest te zijn, want het miljardenbedrijf domineert wereldwijd de verkoop van 5G smartphones. Sterker nog, de verkoop van 5G iPhone 12 toestellen ging zo hard, dat Apple in de tweede helft van oktober de meeste 5G toestellen in die hele maand verkocht.

iPhone 12 domineert 5G markt

Volgens onderzoek van CounterpointResearch is Apple een ware baas op het gebied van 5G smartphones. De iPhone 12, die standaard 5G ondersteunt, werd in oktober de best verkochte smartphone met de cellulaire technologie van die maand.

Dat is behoorlijk opvallend, aangezien de iPhone 12 pas halverwege augustus uit kwam. Toch was het toestel goed voor 16% van alle in oktober verkochte 5G smartphones. De tweede plek is ook voor Apple. De iPhone 12 Pro maakte 8% van het totaal uit.

Als kers op de 5G taart wist Apple met de 12-serie zelfs in de top 10 van heel dat jaar tot aan oktober te komen. Met andere woorden, alleen met de tweede helft van oktober kwam de iPhone 12 op de 7e plaats van de 10 best verkochte 5G smartphones vanaf januari.

Overigens het is natuurlijk niet helemaal eerlijk van Counterpoint om de iPhone 12 zo veel credit te geven. Ja, het toestel ondersteunt 5G. Het is daarentegen nog niet zo dat iedereen die een iPhone 12 kocht ook vanwege de nieuwe cellulaire technologie voor dat toestel koos. Zeker gezien Apple’s instapmodel meerdere flinke problemen had betreffende 5G.

Andere 5G toppers in oktober waren onder andere de Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Huawei Nova 7 5G en de Huawei P40 5G. In totaal was net geen kwart (24%) van het totale aantal verkochte smartphones in oktober er een met 5G-ondersteuning.