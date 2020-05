Apple pikt met iPhone 12 en AirPods van de klant

Pikken de klanten een uitgeklede iPhone 12 en een ordinaire verkooptruc?

Veel bedrijven hebben te lijden onder de Coronacrisis en in een zoektocht naar extra omzet kan een bedrijf rare sprongen maken. De visie van Apple bestaat, als we een bekende insider mogen geloven, uit het concept ‘dubbel genaaid houdt beter.’ De techgigant gaat haar trouwe klanten volgens hem namelijk 2 keer bedonderen.

Apple kleedt iPhone 12 uit

Als je een premium model van Apple koopt krijg je daar normaal gesproken een set gratis EarBuds bij. Deze oordopjes zijn niet draadloos, maar te verbinden via de lightning poort. Apple is van plan deze niet meer bij de iPhone 12 te stoppen.

Wie denkt dat de koper van een duur topsegment iPhone verwend wordt en nu een setje AirPods krijgt komt bedrogen uit. De iPhone 12 wordt namelijk volgens de bekende insider Ming-CHi Kuo helemaal zonder oordopjes geleverd. Dit in een poging om de kopers van de iPhone 12 extra te laten betalen om gelijk een setje AirPods aan te schaffen.

Stap 2: Apple slijt de voorraad aan iPhone-kopers

Wie denkt dat die kopers dan in ieder geval betalen voor de dan net uitgekomen state of the art AirPods Pro Light zit alweer mis. Apple heeft volgens hetzelfde rapport de nieuwe AirPods namelijk doorgeschoven naar 2021. Dit betekent dus dat de kopers in de buidel moeten voor de huidige generatie AirPods.

Zelfs een beetje korting zit er niet in, want er komt pas tegen het einde van het jaar een kortingsactie. Als je dus een die-hard fan bent en vanaf dag 1 een iPhone 12 koopt met een set AirPods krijg je geen cadeautjes maar de oude voorraad tegen de hoofdprijs.

Hoe reageren de klanten zelf?

Apple, die haar klanten eerder al voor achterlijk versleet, denkt dit nu weer te bewijzen. Zij verwachten met deze actie namelijk een verkoopsucces. Volgens het rapport rekent het concern op de verkoop van 93,8 miljoen setjes AirPods. Of de klanten dit pikken blijft natuurlijk de vraag.

Normaal gesproken houden we bij geruchten altijd de zoutpot in de buurt voor de nodige korrel(s) zout. In dit gaval liet Kuo zelfs de interne rapporten van Apple aan Macrumors zien. We gaan er dus vanuit dat het gerucht waar is en dat er alleen nog een wijziging in dit voornemen komt als Apple zelf, bijvoorbeeld onder druk van klagende klanten, haar strategie wijzigt.