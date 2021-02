Apple iPhone 12 mini is een echte tegenvaller? - Apparata

Er klinken geluiden dat Apple de productie van de iPhone 12 mini gaat bijschalen. Daarmee doet het bedrijf het wat rustiger aan.

Gaan er veranderingen gebeuren binnen de iPhone 12-familie? Het lijkt er mogelijk wel op. Volgens JP Morga analist William Yang is Apple van plan om de productie van de iPhone 12 mini aan te passen. Die veranderingen zouden voor het tweede kwartaal van dit jaar gaan geleden.

De analist stelt dat Apple mogelijk stopt met de iPhone 12 mini productie in het tweede kwartaal. De tegenvallende vraag zou een reden zijn. Winkels en leveranciers hebben nog voldoende voorraden om aan de vraag te kunnen voldoen. De grotere iPhone 12-modellen zijn veel populairder en die blijven dus wel gewoon in productie, aldus Yang.

Ook voor het Amerikaanse techbedrijf levert dit een interessante kwestie op. Want als de iPhone 12 mini inderdaad zo tegenvalt, dan is het nog maar de vraag of er een 13 mini volgt later dit jaar. Van de reguliere en topmodellen kun je duidelijk verwachten dat er een opvolger komt. Van de mini, een nieuw model sinds de iPhone 12, nog niet. Bovendien is de mini niet de enige kleine smartphone in het gamma van Apple. Zo is er ook nog de iPhone SE, een favoriete onder Apple-fans. (via Appleinsider)