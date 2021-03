Apple iPhone 12 reclame - Hilarisch of misleidend? - Apparata

Foto @Apple

De nieuwste reclame voor Apple iPhone 12 is zowel hilarisch als een beetje onwaarschijnlijk. Is dat Apple kwalijk te nemen?

Apple lanceert dit weekend een nieuwe campagne met een geinige reclame over de ogenschijnlijk onverwoestbare iPhone 12. Daarin is een ietwat overenthousiaste thuiskok te zien die zijn peperdure smartphone aan wat erbarmelijke omstandigheden blootstelt. Niets aan het handje, zo beweert Apple, maar is dat eigenlijk wel zo?

Apple iPhone 12 reclame

Apple probeert met iedere nieuwe generatie te signaleren dat de iPhone hartstikke schadebestendig is. In de nieuwste video doet het miljardenbedrijf dat op een ludieke manier. De thuiskok laat de iPhone 12 in Apple’s reclame meermaals vallen, er klotst wat melk overheen, bloem bedekt de smartphone en ga zo maar door. De man in kwestie is hartikke enthousiast en daardoor behoorlijk grappig.

Nu is de leus ‘duurzamer dan ooit’ met daarna ‘relax, het is iPhone’. Maar is relaxeren bij dergelijke ongelukjes wel van toepassing? In principe moet een omgevallen pepermolen een smartphone niet verwoesten. We weten daarentegen allemaal dat de kleinste ongelukjes soms enorme schade kunnen veroorzaken. Tegelijkertijd blijven toestellen bij metershoge valpartijen andere keren miraculeus ongeschonden.

Uiteraard is het maar een reclame en moet je de scenarios niet al te serieus nemen, maar wellicht gaat Apple een beetje te ver wat betreft waterbestendigheid? Volgens sommigen in bijvoorbeeld het MacRumors-forum moet Apple geen reclame maken voor de waterbestendigheid van de iPhone 12. Schade door water valt namelijk niet onder de garantie.

Nu krijgen alle iPhone 12-toestellen een IP68 rating mee. Dat wil zeggen dat het toestel in principe een half uur lang 1,5 meter onder water kan. Kort afspoelen onder de kraan kan dus eigenlijk geen kwaad.

Kortom, het lijkt erop dat Apple’s reclame redelijkerwijs waarheidsgetrouw is. Ik zou zelf heel wat voorzichtiger met de smartphone om gaan, dat wel. Maar als je zo lekker aan het koken bent, kan je enthousiasme soms de overhand nemen…

