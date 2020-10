Apple iPhone 12 vs iPhone 11 - Upgraden of overslaan? - Apparata

In dit artikel vergelijken we de Apple iPhone 12 met de iPhone 11. Voor de nieuwste iPhone betaal je namelijk flink extra, maar is het dat wel waard?

Recentelijk kondigde Apple de gloednieuwe iPhone 12-serie aan. De line-up is niet heel verrassend, met wat solide verbeteringen wat betreft processor en display. Maar is dit genoeg voor een upgrade of moet je deze generatie even overslaan? In dit artikel vergelijken we de iPhone 12 met de voorgaande iPhone 11. Is er genoeg verbeterd om een upgrade te verantwoorden?

iPhone 12 vs iPhone 11

Met de nieuwste iPhone 12 brengt Apple wederom een toptoestel op de markt, al zijn de tekortkomingen nog steeds hetzelfde. De iPhone 12 heeft nog steeds dezelfde (matige) hoeveelheid RAM, dezelfde beperkte opties qua opslagruimte en zelfs een iets mindere camera-setup.

Daar staat wel tegenover dat het scherm er stevig op vooruit is gegaan; van LCD naar OLED en met ruim 40% meer pixels per inch (ppi). Ook rust Apple hun nieuwste toestellen altijd uit met een nieuwe, razendsnelle processor. Wat dat laatste betreft, kan Apple zich zeker meten met de beste high-end Android chipset uit hetzelfde jaar.

Maar goed, dat is de vergelijking niet. Apple geeft de iPhone 12 nog één opvallende verandering door ten opzichten van de 11, namelijk de batterij. Teleurstellend genoeg is de accu naar verluidt namelijk iets kleiner geworden. Hij laadt daarentegen wel aanzienlijk sneller op; draadloos laden is zelfs qua wattage verdrievoudigd.

Upgraden?

Maar is dat alles het stevige prijsverschil waard? De iPhone 12 is namelijk wat betreft releaseprijs al met honderd euro gestegen, terwijl de iPhone 11 ondertussen ook nog in prijs is gedaald. Via Apple krijg je die laatste (instapmodel) al voor €689.

Kortom, er zijn maar enkele redenen waarom je op dit moment de iPhone 12 over de iPhone 11 zou verkiezen. Het nieuwste van het nieuwste willen hebben terzijde, krijg je een aanzienlijk beter scherm, een betere processor en een gunstige batterij-oplaadsnelheid. Maar dat kost je wel ruim €200 extra!

Check de volledige vergelijking hieronder: