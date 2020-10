Apple iPhone 12 vs Samsung Galaxy S20 - Nog geen kans - Apparata

Kan de gloednieuwe Apple iPhone 12 bijbenen met de iets oudere Samsung Galaxy S20? Nope, Apple heeft nog steeds geen schijn van kans.

Apple kondigde deze week de iPhone 12-serie aan. Daarom is het nu tijd om de gloednieuwe vlaggenschepen van de twee grote jongens, Apple en Samsung, naast elkaar te leggen. Vandaag checken we de instapmodellen van beide fabrikanten. Tenminste, we slaan daarbij de iPhone 12 Mini over, want die vergeleken we al met een S20. Wat over blijft is een slachtpartij tussen de iPhone 12 en Samsung Galaxy S20.

iPhone 12 vs Samsung Galaxy S20

De iPhone 12 en Samsung Galaxy S20 zaten wat betreft release prijs behoorlijk dicht op elkaar; respectievelijk €909 en €899. Stevige high-end prijzen dus. Maar krijg je voor dezelfde prijs ook dezelfde specs terug? Als je al langer vergelijkingen op Apparata checkt, dan weet je het antwoord al. Nee, absoluut niet.

Samsung levert met de Galaxy S20 een bijna net zo groot scherm, maar dan met ruim 20% meer pixels per inch en de dubbele ververssnelheid. Ook komt de Galaxy S20 met twee keer zoveel RAM, standaard twee keer zoveel opslagruimte en twee keer zoveel SIM-slots als de iPhone 12. Tevens biedt het Zuid-Koreaanse merk uitbreidbare opslagruimte en een in-display ultrasonische vingerafdrukscanner aan.

Maar laten we Apple vooral niet te veel in een kwaad daglicht zetten; vorig jaar kon de iPhone 11 op geen enkel vlak bijbenen met de S20. Dit jaar heeft Apple in elk geval het opladen en draadloos opladen opgeschroefd en is het scherm wat verbeterd. Het grootste voordeel van de iPhone 12 is daarnaast dat Apple altijd hun nieuwste processor aan ieder toestel in de serie meegeeft. En de Bionic A14 is wederom een krachtpatser.

Desalniettemin is er maar één conclusie mogelijk in deze vergelijking. Voor ongeveer dezelfde prijs (ondertussen is de S20 zelfs nog een stuk goedkoper) krijg je op praktisch ieder vlak een aanzienlijk betere smartphone als je voor de Galaxy S20 gaat.

Specificaties Samsung Galaxy S20 Apple iPhone 12 Display en resolutie 6.2-inch Dynamic AMOLED 6.1‑inch Super Retina OLED Resolutie 3200 x 1440 pixels, 20:9 ratio 2532 x 1170 pixels, 19.5:9 ratio Pixels per inch 563 ppi 460 ppi Refresh rate 120Hz 60Hz Processor Snapdragon 865 Apple A14 Bionic Werkgeheugen 8GB RAM 4GB RAM Opslagruimte 128GB (uitbreidbaar tot 1TB) 64/128/256GB (niet uitbreidbaar) Besturingssysteem Android 10 iOS 14 Cameraresolutie (achter) Triple 12 MP, 64MP 12 MP (Wide, Telephoto, Ultra Wide) Dual12 MP (Wide, Ultra Wide) Cameraresolutie (selfie) Dual 10 MP Single 12 MP SIM Dual-SIM (hybride MicroSD-slot) Single SIM Batterij 4000 mAh 2,815mAh* Snelladen (Wattage) 25W 20W Draadloos oplaadbaar Ja, 15W Ja, 15W 3.5mm headphone jack Nee Nee Vingerafdrukscanner In-display (ultrasonic) Nee Gezichtsherkenning Ja, Android Face Unlock Ja, FaceID Hoogte 151,7 mm 146,7 mm Breedte 69,1 mm 71,5 mm Dikte 7,9 mm 7,4 mm Gewicht 163 gram 164 gram Waterdicht Ja, IP68 Ja, IP68 Adviesprijs (vanaf) €899,- €909,-

*De batterijgrootte is niet door Apple zelf bevestigd, maar deze lek suggereert de beschreven grootte.

Lees ook: iPhone 12 vs OnePlus 8 – Kan Apple bijbenen met de killer?