Apple iPhone krijgt USB-C… maar wel pas eind volgend jaar

Zou het dan toch gebeuren? Eind 2023 gaat Apple eindelijk met zijn tijd mee en neemt afscheid van de lightning poort op de iPhone en vervangt hem voor een USB-C.

Althans, dat schrijft onze favoriete Apple analist Ming-Chi Kuo vandaag op Twitter. De geruchten gaan al sinds 2017 rond, maar nu lijken toch echt alle seinen op groen te staan voor de iPhone fabrikant om dan toch met zijn tijd mee te gaan. Over dik 1,5 jaar dan toch…

Kuo schrijft dat 2H23 (2e helft 2023) de nieuwste iPhone dan geen lightning poort meer zal hebben, maar een state of the art USB-C poort. Dat is tenminste nu zo, we hopen voor Apple dat eind volgend jaar niet zover in de toekomst is dat dan de standaard al weer veranderd is.

Even om je geheugen op te frissen, we wachten nog op de iPhone 14, maar dit zal dan om de iPhone 15 gaan waarschijnlijk. Nummer 15 wordt dan de eerste met een USB-C poort. Kuo is enthousiast, want een USB-C poort betekent sneller laden en betere data-overdracht.

Je moet nog even geduld hebben en tot die tijd heb je in ieder geval nog een duur USB-C naar USB verloopje nodig om je splinternieuwe iPhone met oude lightning poort aan je hippe MacBook Pro te hangen. Wij duimen in ieder geval, maar we moeten het eerst zien en dan geloven!