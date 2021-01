Apple is VirnetX mogelijk een miljard aan royalties verschuldigd - Apparata

Foto @Apple

Apple moet ruim een miljard dollar betalen aan een vermeende patent troll genaamd VirnetX. Het is een van de zoveelste rechtszaken tussen de twee bedrijven.

Apple moet mogelijk ruim een miljard dollar aan internet beveiligingsbedrijf VirnetX betalen voor patentbreuk. Het gaat om een rechtszaak van vorig jaar niet die positief afliep voor de iPhone-maker. Nu wijst een federale rechter de aanvraag van Apple voor een nieuw proces af. Daarmee wordt de credit-kant van Apple’s balans weer een stukje groter.

Apple moet lappen aan VirnetX

Het verzoek van Apple om de pantent-boete aan VirnetX niet te hoeven betalen is volgens Reuters afgewezen. Daarmee moet het miljardenbedrijf $502,8 miljoen betalen, maar door de boete uit een voorgaande zaak plus rente en royalties zou dat bedrag naar $1,1 miljard stijgen, omgerekend zo’n €910,- miljoen.

Het gaat om een patent op een variant van een virtual private network (VPN). Volgens Apple zou dit patent helemaal niet mogelijk moeten zijn. Daar wilde de jury niets van horen, maar de iPhone-maker is niet de enige die dit beweert.

Zo schrijft IndependentUK bijvoorbeeld dat VirnetX een typische patent troll is; een bedrijf dat eigenlijk geen product of service verkoopt, maar hun geld verdient met het patenteren van arbitraire dingen en de daaropvolgende rechtszaak.

Het is lastig om een dergelijke bewering te bewijzen. Waarschijnlijk dat de rechter daarom besloot hier een simpele royalty-som aan te hangen. Maar daar is het nog niet mee gedaan; Apple kan nog in hoger beroep gaan. Onder andere de hoeveelheid royalties wordt nog besproken.

Apple en VirnetX zijn al een decennium lang verwikkeld in een strijd om patenten. VirnetX beweerde in meerdere gevallen al dat Apple een gepatenteerde technologie van hen gebruikt zonder daarvoor te betalen. Vooralsnog moest Apple eigenlijk altijd dokken. Niet dat je heel veel medelijden met ze hoeft te hebben, want die $1,1 miljard is slechts 0,37% van hun jaarlijkse omzet.