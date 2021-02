Apple kan maar niemand vinden om een auto mee te maken - Apparata

Dan ben je één van de grootste techbedrijven ter wereld, maar autofabrikanten staan niet in de rij om samen te werken

En nu weer Nissan. De autofabrikant heeft vandaag in een officieel bericht aan Reuters gezegd dat zij niet (meer) in gesprek zijn met het bedrijf om onderdelen te leveren voor een Apple Car. Dit naar aanleiding van een bericht dat de smartphone fabrikant het Japanse bedrijf benaderde om samen een autoproject te starten. Apple ziet natuurlijk het succes van Tesla en veel andere auto- en techbedrijven stappen in deze lucratieve elektrische business. Apple kan niet achterblijven, anders missen ze straks de spreekwoordelijke boot.

De bedrijven hebben korte besprekingen gehad, volgens de Financial Times. Deze zijn niet gevoerd op ‘senior managementniveau’, omdat Nissan niet veel interesse had om assembleur te worden voor auto’s van het merk Apple. Nissan geeft wel aan dat het altijd open staat voor samenwerkingen om ‘de transformatie van de industrie te versnellen’. Tot nu toe is dit nog niet gelukt met Apple.

Afhakers

Eerder waren er ook gesprekken met de Hyundai Motor Group over autonome elektrische auto’s. Dit is ook op niks uitgelopen, omdat de Zuid-Koreaanse autofabrikant niet alleen maar contractfabrikant zou willen worden. Apple stelt blijkbaar nogal wat eisen!

En natuurlijk heeft Apple wel een naam opgebouwd en daarom kunnen ze met eisen een gesprek aangaan. Het bedrijf boekt al een tijdje vooruitgang met technologie voor elektrische auto’s die zelf kunnen rijden. Sterker nog, ze willen in 2024 een personenauto produceren waarbij een nieuwe batterijtechnologie geïntroduceerd gaat worden.

Uitbesteden

Onderdelen voor iPhone’s worden gemaakt door andere bedrijven, zoals Qualcomm. Het is dus niet gek dat Apple nu naar samenwerkingsverbanden zoekt, om onderdelen voor hun toekomstige auto’s te laten maken. Ook in de auto- industrie is dit niet ongebruikelijk. Maar er is niet één grote partij die dit doet. Apple moet dus langs bij veel autofabrikanten om uiteindelijk de juiste deal te vinden én te maken. En blijkbaar dit kan nog wel even duren.