Apple komt met grote aankondiging op WWDC

We kunnen van Apple een enorme aankondiging verwachten op het aanstaande WWDC event.

Het is juni en dat betekent dat deze maand Apple’s ontwikkelaarsconferentie weer van start gaat. Dit keer een online only event, want corona. Natuurlijk gaat het Amerikaanse techbedrijf op dit event iOS 14 uit de doeken doen. De verwachting is dat Apple met nog meer komt. One more thing, u kent het wel.

Volgens Bloomberg is het namelijk zo dat Apple op het WWDC een grote aankondiging uit de doeken gaat doen. Het is al even bekend dat het techbedrijf af wil van de processoren van Intel. Deze aankondiging zou inderdaad tijdens het WWDC gaan plaatsvinden, aldus Bloomberg.

In plaats van de Intel-chips, gaat Apple zijn eigen geproduceerde ARM-chipsets produceren. In de iPhones en iPads van het merk kennen we al sinds jaar en dag de eigen chips van Apple. Voor de computers van het bedrijf maakt Apple echter gebruik van onder meer Intel chipsets.

Mocht de informatie kloppen, dan is dit een grote aankondiging. De geruchten klonken immers al jaren, maar een echte overstap is tot op heden door Apple nog niet bevestigd. WWDC gaat naar het schijnt op 22 juni van start, maar daar is nog enige twijfel over. Het coronavirus kan ervoor zorgen dat die datum lastminute verplaatst gaat worden.