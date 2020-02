‘Apple komt met nieuw AirPods-tussenmodel’

Deze moet het 'gat' vullen tussen de AirPods en de AirPods Pro.





Een succesvolle modellijn uitbreiden om meer winst te maken. Niet ongebruikelijk en zelfs slim. De AirPods van Apple zijn al sinds de lancering een hit. Daarna kwamen de luxere AirPods Pro en ook deze zijn niet aan te slepen. Diverse Apple-winkels in Europa hebben ze niet liggen en online bestellen betekent weken wachten.

Nu lijkt het erop dat er nog een derde variant komt. Apple zou werken aan de AirPods Pro Lite. Een versie tussen de AirPods en de AirPods Pro. De oortjes zouden dit jaar nog gepresenteerd worden, meent Digitimes te weten.

De productie van deze AirPods Pro Lite zouden in Taiwan gaan plaatsvinden. Vanwege het vervelende Corona-virus ligt de economie in China voor een deel op zijn gat. Niet alleen die nieuwe AirPods zouden in Taiwan gemaakt worden, maar ook de Apple Watch, iMac en een nieuwe iPad.

Welke verschillen de Lite gaat hebben in vergelijking met het Pro-model is nog niet bekend. Het huidige gat in prijs tussen de AirPods en de Pro is met 50 euro niet schrikbarend veel. Toch denkt Apple dat er nog een kans ligt, als we dit bericht mogen geloven.