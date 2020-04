Apple komt vandaag met een nieuwe iPhone?

Het lijkt erop dat Apple vandaag een nieuwe iPhone gaat aankondigen.





De geruchten gingen dat Apple in maart van dit jaar een nieuwe iPhone zou gaan presenteren. We zitten inmiddels in april, maar van een nieuwe iPhone hebben we nog niets gezien. Daar kan heel snel verandering in gaan komen. Volgens 9to5Mac zal het techbedrijf vandaag die iPhone gaan onthullen.

Het gaat hier om de langverwachte opvolger van de iPhone SE. De telefoon zou geen nieuwe naam krijgen, maar gewoon iPhone SE gaan heten. Net als dat er altijd een MacBook Air of een MacBook Pro is. Zie het als een iPhone SE 2020-model.

De iPhone SE 2020 krijgt naar verwachting de A13-chip van de huidige iPhone 11. Er zou keuze zijn uit 64 GB, 128 GB en 256 GB opslag voor de iPhone. Het toestel komt volgens de bron in de kleuren wit, zwart en rood (RED). De officiële silicone hoesjes van Apple zijn zwart en wit. Of rood, zwart en blauw leder.

Er is nog niets bekend over een prijs. 9to5Mac mikt op een prijskaartje van 399 dollar, omdat de iPhone 8 in de States 449 dollar kost. Hou er hier rekening mee dat je meer dan 400 euro moet lappen voor de iPhone SE 2020. De iPhone 8 kost in Nederland namelijk al 539 euro.