Apple kondigt datum WWDC 2022 aan

Apple WWDC 2022 gaat in juni gebeuren. De datum van het evenement is bekendgemaakt.

We hebben recent een Apple evenement achter de rug zitten. Hier kondigde de Amerikaanse techgigant natuurlijk de Mac Studio aan. Maar ook een nieuwe iPhone SE. Met dat event nog vers achter de oren, staat het volgende Apple event alweer op de agenda. We hebben het natuurlijk over Apple WWDC 2022!

Dit is niet alleen een keynote, maar een event van enkele dagen gericht op ontwikkelaars. Net als voorgaande jaren durft Apple het nog niet aan een fysiek evenement te organiseren. In plaats daarvan is alles weer digitaal en virtueel.

Apple WWDC is van 6 juni tot en met 10 juni. Alle conferenties zijn door ontwikkelaars op digitale wijze te volgen. Ook volgt er weer een keynote waar Apple de nieuwste diensten en innovaties uit de doeken zal doen.

Wat dat precies gaat zijn is nog even afwachten. Ongetwijfeld gaat Apple het hebben over iOS 12. Maar wat voor producten het techbedrijf in petto heeft? We gaan het zien op WWDC 2022 in juni.

Bijt je er niet op vast dat Apple ook echt iets gaat onthullen zoals een nieuwe Mac, AirPods of iets anders. Het is jaren geleden dat Apple zoiets heeft gedaan tijdens een WWDC.