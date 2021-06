Apple kondigt iOS 15 aan - Dit is er allemaal nieuw - Apparata

Apple kondigt eindelijk officieel iOS 15 aan, inclusief een waslijst aan nieuwe features. Dit is er allemaal nieuw voor het iPhone-besturingssysteem.

Tijdens de Apple WWDC 2021 keynote kondigt het bedrijf officieel iOS 15 aan voor later dit jaar. De noemer iOS 15 is natuurlijk geen verrassing, evenals het feit dat het bedrijf ook dit jaar met een vernieuwd besturingssysteem voor iPhone komt. Desalniettemin zitten er wat indrukwekkende nieuwe features bij. Dit is er allemaal nieuw aan Apple iOS 15.

Apple iOS 15

Facetime (voor Android en web!)

Apple pakt FaceTime flink aan in tijden van corona. Zo maakt de videobel-app het voortaan gemakkelijker om te differentiëren waar geluid vandaan komt. Middels de nieuwe Grid View bootst FaceTime na waar het geluid ongeveer vandaag komt bij gesprekken met meerdere mensen. Oh, en je kunt straks ook bellen in portretmodus; de achtergrond wordt zo geblurd.

Daarnaast poetst Apple met iOS 15 de geluidsfeatures van de app een beetje op. Door middel van machine learning kun je bijvoorbeeld je eigen stem isoleren, terwijl achtergrondgeluid weggefilterd wordt. Of als je juist alles wil laten horen, is daar ook een optie voor.

Tot slot las je al dat FaceTime naar Android en Windows komt. Gebruikers kunnen straks een uitnodiging-link aanmaken. Die link kun je dan naar iedereen sturen, ook als de ontvanger een Android-apparaat of non-Apple-computer heeft. Je kunt dus straks werkelijk met iedereen videobellen.

iMessage

Daarnaast krijgt iMessage een kleine update. In de chat krijg je voortaan een overzicht als er veel foto’s gedeeld worden. Apple bundelt vanaf iOS 15 dergelijke foto-dumps in één overzichtelijk pakketje met gelikt Apple-ontwerp. Verder kun je berichten pinnen om weer gemakkelijk iets terug te vinden.

In het verlengde daarvan categoriseert de Library al je ontvangen foto’s in handige mappen. iOS 15 doet dat automatisch, waardoor je bijvoorbeeld gemakkelijk een map met vakantiefoto’s kunt bekijken, zonder dat daar memes, screenshots en andere troep tussen zit.

Notificaties

Notificaties zijn een ander punt waar Apple veel aandacht aan heeft besteed voor iOS 15. Zo kun je gedetailleerd instellen wat je status is, bijvoorbeeld ‘werk’, ‘persoonlijk’ en ‘niet storen’. Bij ieder van deze statussen hoort een aparte manier waarop iOS 15 notificaties stuurt. Uiteraard kun je dat allemaal aanpassen en je kunt zelfs een eigen status maken met unieke notificatie-regels.

Verder kan het besturingssysteem op basis van je status filteren wat al dan niet belangrijk is. Apple noemt de status ‘aan het werk’, waarbij het OS bijvoorbeeld alleen berichten van collega’s van melding voorziet. De nieuwste YouTube-video kan immers wel even wachten. Die notificatie stuurt Apple naar de Summary, een verzameling van meldingen die je op gepaste tijden kunt openen.

Live Text

Een kleine doch indrukwekkende nieuwe feature is de verbetering van Live Text. iOS 15 kan tekst in plaatjes herkennen, waarbij je zelfs geschreven teksten kunt kopiëren en als normale text plakken. Ook telefoonnummers en zelfs objecten worden automatisch herkend.

Weer en Maps

Tot slot introduceert Apple nog wat veranderingen aan de Weer- en Maps-app met iOs 15. Om met die laatste te beginnen, Maps krijgt wat grote veranderingen. Zo worden de kaarten steeds gedetailleerder en bevatten ze zelfs 3D objecten zoals herkenningspunten, maar ook overlappende snelwegen. Helaas is dat vooralsnog alleen in selecte landen buiten de Benelux beschikbaar.

Ook gedetailleerde informatie over het openbaar vervoer is in de app verwerkt. Zo kun je een melding krijgen als je bij je halte bent aangekomen. In selecte Amerikaanse steden kunnen gebruikers zelfs hun omgeving scannen om te ontdekken waar ze precies zijn en wat eventueel de dichtstbijzijnde halte is.

Apple voegt naar eigen zeggen ook duizenden live representaties van het weer toe aan de toegewijde app. Dat zijn bewegende beelden die illustreren wat het weer is. Zelfs de positie van de zon moet accuraat zijn.

Apple brengt iOS 15 in de herfst van 2021 uit, maar er is nu al een developer bèta uit. Apple brengt in de loop van volgende maand (juli) een openbare bèta uit voor mensen die tegen een bug en crash kunnen. iOS 15 komt naar alle waarschijnlijkheid samen met iPhone 13 uit.

Beeldmateriaal via Apple