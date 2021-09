Apple kondigt iPhone 13 event aan

Pak de agenda er maar bij, mocht je interesse hebben. Apple heeft bekendgemaakt wanneer het iPhone 13 event plaats gaat vinden.

Meestal kondigt de Amerikaanse techgigant Apple kort voor het daadwerkelijk gaat gebeuren aan wanneer er een event gepland staat. Dat is met de verwachte iPhone 13 onthulling niet veel anders. Vanavond heeft Apple duidelijk gemaakt dat er op dinsdag 14 september, dat is over een week, een event op de agenda staat.

Dan weten we allemaal hoe laat het is. Dan onthult Apple de nieuwe iPhone 13 tijdens dit event. Dat niet alleen. Men verwacht ook de Apple Watch Series 7. En misschien zit er nog een verrassing in petto. Een AirPods 3 bijvoorbeeld. Het Apple event zal plaatsvinden in het Steve Jobs Theater op Apple Park in Cupertino, Californië. Net als verleden jaar zijn media niet fysiek welkom. Het event is geheel digitaal. Uiteraard vanwege de corona pandemie.

Vermoedelijk krijgen we, net als vorig jaar en tijdens de WWDC van dit jaar, aan elkaar geplakte opgenomen video’s te zien. Van de iPhone 13 en mogelijk andere producten die Apple gaat tonen.

Thema van het event is California Streaming. Wellicht dat Apple nog wat in petto heeft met betrekking tot zijn streamingdienst. We gaan het zien, volgende week dinsdag!

iPhone 13 event