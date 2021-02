Apple koopt elke 3 tot 4 weken een bedrijf - Apparata

Bij Apple zijn ze er elke maand ontzettend druk mee om weer eens een bedrijf op de kop te tikken.

Niet alle technologie afkomstig van Apple is in eigen huis ontwikkeld. Soms ziet de Amerikaanse techgigant over de schutting iets interessants. Als ze het willen hebben, kopen ze het. Zo simpel werkt dat als je genoeg geld hebt om alles te kunnen doen wat je maar wil.

De afgelopen zes jaar heeft Apple meer dan 100 bedrijven gekocht. Dat heeft CEO Tim Cook bekendgemaakt. Apple koopt een bedrijf voor de technologie, maar soms ook om de talenten die er werkzaam zijn. Het komt erop neer dat het merk gemiddeld elke drie tot vier weken een bedrijf in handen krijgt.

Niet elke overname is peperduur of noemenswaardig. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Denk aan de aankoop van Beats, het audiomerk van de Amerikaanse rapper en producer Dr Dre. Apple telde maar liefst drie miljard dollar neer voor het bedrijf. Ook Shazam is al enkele jaren in handen van Apple en werd voor 400 miljoen dollar aangekondigd.

Als doodgewone consumenten krijg je er soms nauwelijks wat van mee. Maar weet dat sommige technieken in je iPhone of MacBook niet tot stand waren gekomen zonder het kopen van een bedrijf door Apple. (via BBC)