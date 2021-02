Apple kopieert Google Maps en Waze - Apparata

Beter goed gejat dan slecht bedacht? Apple neemt een aantal functies over van Google Maps en Waze.

De navigatie-app Waze is groot geworden dankzij een actieve community. De app gebruikers waarschuwen elkaar over situaties op de weg. Google Maps kreeg later ook functies die je waarschuwen en Apple Maps wil niet achterblijven. De navigatie-tool van Apple kopieert zonder gêne een aantal functies van zijn directe concurrenten.

Met Apple Maps is het nu ook mogelijk om waarschuwingen op de weg door te geven. Onder andere flitsers, een ongeluk en gevaar wordt nu weergegeven in de app. Ook wegwerkzaamheden, een auto met pech of een gesloten rijstrook zijn door te geven en terug te vinden in de app. De functie is nog niet voor iedereen te gebruiken, maar is onderdeel van de iOS 14.5 beta. Uiteindelijk zullen deze nieuwe Maps features ook naar de publieke versie van iOS komen.

Toen Apple Maps werd geïntroduceerd kende het een stroeve start. De concurrenten Google en Waze hadden simpelweg betere diensten. Later kreeg Maps een make-over en werd het al een stuk beter. Met deze nieuwe features kruipt Maps nog dichter tegen zijn concurrenten aan. De functies zijn zowel zichtbaar op Apple Maps op je iPhone, als via CarPlay.