Apple krijgt de schuld voor tonnen aan gesloten Bitcoin - Apparata

Een smerige scam kost slachtoffers zo’n $1.6 miljoen en de hardst getroffene geeft Apple de schuld van zijn verdwenen Bitcoin.

Cryptocurrency en cybercrime zijn helaas onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een man genaamd Phillipe Christodoulou installeerde recentelijk een crypto-wallet-app via de App Store. Tenminste, dat dacht hij, want toen hij zijn balans wilde bekijken, waren ruim 17 Bitcoins foetsie. Hij geeft Apple dan ook de schuld voor het Bitcoin-fiasco.

Apple verantwoordelijk voor gestolen Bitcoin?

De getroffen man, die zijn verhaal tegenover de Washington Post doet (paywall, via AppleInsider), is zo’n $600.000 aan Bitcoin kwijt. Hij dacht dat hij een iPhone-app van Trezor installeerde. Trezor maakt een fysieke wallet voor cryptocurrency en Christodoulou dacht de bijbehorende app te downloaden. Het bleek een malafide applicatie met vijf sterren te zijn.

Nadat hij zijn inloggegevens invulde, was het al te laat en waren 17 hele Bitcoins verdwenen. Behoorlijk pijnlijk, aangezien de munt ontzettend lekker gaat de laatste tijd. Maar volgens de man had de app nooit in de App Store mogen staan. “[Apple] heeft mijn vertrouwen geschonden. Ze verdienen het niet om hiermee weg te komen.”

Apple is het hier (vanzelfsprekend) niet mee eens. De app wist de App Store binnen te komen door zich voor te doen als cryptografie-app die niets met cryptocurrency te maken had. Vervolgens werd de app veranderd waardoor Christodoulou erin kon tuimelen.

Zodra Apple op de hoogte was dat het niet om een officiële Trezor-app ging, werd de ontwikkelaar verbannen. Er werd nog een poging gedaan om een vergelijkbare app live te krijgen. Deze poging werd ook vereideld. Uiteindelijk zijn meerdere gebruikers in de scam getrapt en is er vermoedelijk ter waarde van $1,6 miljoen aan crypto buitgemaakt. Het is niet waarschijnlijk dat Apple de slachtoffers gaat compenseren.

Lees ook: Bitcoin- scammer krijgt straf. En die is niet mis!