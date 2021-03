Apple krijgt op z'n falie voor slecht gevulde iPhone-doos - Apparata

Foto @Apple

Na dreigingen is het nu officieel: Apple krijgt op z’n donder voor het weglaten van de iPhone-oplader bij een nieuwe iPhone. Of ze dat boeit is een tweede…

Apple krijgt een tik op de vingers voor hun ‘groene’ motto. Apple besloot recentelijk om geen oplader meer in de iPhone-doos te stoppen. Dat schoot de consumentenbond in São Paulo in het verkeerde keelgat. Nu is de maat voor de Braziliaanse regio vol en komt het daadwerkelijk tot het straffen van Apple. Niet dat het miljardenbedrijf hier ook maar iets om zal geven, maar het is een begin.

Apple krijgt straf voor weglaten oplader iPhone

Na eerdere dreigingen is de Braziliaanse staat São Paulo nu een van de eersten die Apple daadwerkelijk op z’n donder geeft. Consumentenbond Procon-SP zegt dat de maat vol is en geeft Apple een boete van omgerekend 1,6 miljoen euro, zo schrijft het Braziliaanse Tilt.

Het is volgens de bond niet logisch dat er geen bricks meer meegeleverd worden. Zo zou niet bewezen zijn dat Apple hiermee iets voor het milieu betekent. Daarnaast zou de waarde van een iPhone 12 bijgesteld moeten worden als er minder in de doos zit. Maar Procon-SP is nog niet klaar met de aantijgingen.

Bovendien beschuldigt Procon-SP het bedrijf van misleidende reclame, het verkopen van apparaten met fabrieksfouten, het handhaven van oneerlijke voorwaarden in het contract met consumenten en het niet hebben gerepareerd van een product dat nog onder de garantie viel. Procon-SP via Tilt

Daarmee is nog niet gezegd dat Apple de boete voor het weglaten van de iPhone-oplader ook daadwerkelijk zal betalen. Het Amerikaanse bedrijf kan namelijk in beroep gaan, waarna de zaak uiteindelijk in de rechtbank uitgevochten zou kunnen worden. Aangezien het letterlijk om wisselgeld voor het miljardenbedrijf gaat zou de boete niet zo’n probleem moeten zijn. Zeker omdat een uiteindelijk rechtszaak misschien nog meer kost.

