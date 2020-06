Apple laat je met Face ID & Touch ID inloggen op sites

Een hele comfortabele ontwikkeling. Inloggen met Face ID en Touch ID in Apple Safari. Straks ook op sites.

Wachtwoorden zijn een beetje ouderwets. Toch gebruik we ze nog volop. Op je smartphone of computer kun je -indien mogelijk- je vingerafdruk gebruiken. Websites zijn echter niet zo slim en werken nog met een wachtwoord. Gelukkig komt Apple met een toffe oplossing in Safari 14, namelijk inloggen met je vinger of gezicht!

Op dit moment is het al mogelijk om Touch ID en Face ID te gebruiken op apps. Dit principe gaat nu ook toegepast worden in Safari 14 met websites. Sites die normaal gesproken om een ouderwets wachtwoord vragen kunnen je dan ook laten inloggen met Touch ID of Face ID.

Deze ontwikkeling komt omdat Apple deel uitmaakt van de Fast Identity Online (FIDO) alliantie. Het Amerikaanse techbedrijf is niet de eerste die dit toepast. Onder andere Chrome op Android kent een inlogfunctie zonder een wachtwoord in te hoeven voeren. Ook FireFox en Edge kennen dergelijke technologie. Het is echter fijn dat ook een grote browser als Safari met deze ondersteuning komt. Inloggen was nog nooit zo relaxed. Een wachtwoord moet je regelmatig veranderen. Je gezicht of vinger blijven in principe voor een groot gedeelte hetzelfde. Als het goed is.