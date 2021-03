Apple laat je niet je favoriete muziekdienst kiezen in iOS 14.5 - Apparata

De Amerikaanse techgigant Apple heeft liever niet dat je gebruikmaakt van een concurrerende muziekdienst met iOS 14.5.

Apple staat bekend als een merk dat met zijn ecologische systeem alles lekker op elkaar laat aansluiten. Maar natuurlijk alleen als het van het merk zelf is. Zodra concurrenten in beeld komen doet Apple net of ze achterlijk zijn. Dat zie je nu met de beta van Apple iOS 14.5.

TechCrunch ontdekte dat je geen standaard muziekdienst kunt instellen met iOS 14.5. Apple bevestigde tegenover de site dat dit inderdaad niet mogelijk is. Vreemd, want met een browser kun je bijvoorbeeld wel een voorkeur opgeven.

Het nieuwtje kwam ter sprake in verband met Siri. Als je vraagt een nummer af te spelen, vraagt Siri op welk platform je dit wilt doen. Apple Music of Spotify bijvoorbeeld. De spraakassistent kan keuzes onthouden om je de volgende keer beter van dienst te zijn. Instellen dat je iPhone altijd Spotify opent met het aanvragen van een track via Siri is er dus niet bij.

Een reden dat Apple dit niet wilt hebben kan te maken hebben met Music, de eigen dienst van het bedrijf. Apple heeft natuurlijk het liefst dat je gebruik maakt van hun eigen service. Ze willen het vermoedelijk niet te makkelijk maken om bij de concurrentie te blijven. En daarom kun je geen standaard muziekdienst instellen op Apple iOS 14.5. Jammer.