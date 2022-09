Apple lanceert AirPods Pro

Apple heeft flink uitgepakt bij de ontwikkeling van haar nieuwe AirPods Pro. De bedoeling is dat je je in een studio waant als je ze draagt. Maakt Apple de hooggespannen verwachtingen waar?

Apple gaat nieuwe AirPods Pro onthullen

Wie kent ze niet, de airpods, die handige kleine draadloze oortelefoontjes die je in je oor stopt en die altijd snel wegraken. Ze zijn razend populair. Diehard Apple fans wachten al een tijdje op de nieuwe Airpods Pro. Opwindend nieuws. Deze week is het eindelijk zover, Apple gaat de nieuwste Airpods Pro onthullen. En Apple zou Apple niet zijn als er niet wat speciale Apple magie in deze kleine snuisterijen zou worden gestopt.

Veel beter geluid en accuduur

Deze derde generatie AirPods zijn helemaal nieuw ontworpen met de spectaculaire Spatial Audio feature. Daarmee kan je een ruimtelijk effect ondergaan waardoor het lijkt alsof je de muziek ook echt bij je in de buurt hoort. Kortom voor audiofielen en natuurlijk ook voor de minder fijnbesnaarde muziekliefhebbers is er nu een nieuwe mooie Apple accessoire bij om op het verlanglijstje te zetten.

Ook aan een ander vervelend probleem is gedacht. Apple is er in geslaagd om het de accuduur drastisch op te krikken waardoor je lekker ontspannen van je muziek kan genieten zonder dat je deze halverwege alweer op moet laden. Met deze nieuwe AirPods kan je maar liefst 4,5 uur van het geluid genieten zonder op te hoeven laden.

Doe je de pods in de handige bijpassende draagbare houder, dan is 5 minuten opladen voldoende voor weer een uur luisterplezier. Deze houder zelf hoeft pas na 24 uur luisteren weer opgeladen te worden. Zo raak je de AirPods niet gemakkelijk kwijt. Nu nog zorgen dat je de houder niet kwijtraakt…

Basgeluiden uit zeer klein speakertje

Ook redelijk next level op geluidsgebied is dat de geluidstechnici van Apple er in zijn geslaagd om ook zeer lage geluiden hoorbaar te maken. Dat betekent dat je in feite een soort geluidsboxen set in je oren hebt.

Duidelijk verstaanbaar als je telefoneert

Ook zijn deze nieuwe AirPods voorzien van goede microfoons met windcompensatie, zodat je ook buiten als je aan het joggen bent een telefoongesprek kan voeren. De AirPods zijn makkelijk te bedienen via de zijkant, waardoor je eigenlijk altijd gebruik maken om deze handige en best wel indrukwekkende accessoire.

Niet goedkoop, wel goed

Met $ 179, het bedrag in euro’s zal daar waarschijnlijk iets boven liggen, zijn de Airpods Pro niet echt goedkoop, zoals we van deze fabrikant gewend zijn. Maar in ruil voor dat best wel stevige bedrag beschik je dan wel over een geavanceerd geluidssysteem dat je altijd bij je kan dragen. Vind je dat belangrijk en kan je het geld missen, dan is deze gadget zeker de moeite waard.