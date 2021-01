Apple lanceert AirPods Pro in gelimiteerde oplage - Apparata

Deze nieuwe AirPods Pro zijn ter gelegenheid van het Chinees nieuwjaar en komen in een gelimiteerde oplage op de markt.

Als je nieuwe AirPods Pro overweegt en enige affiniteit met China hebt, of iemand kent uit deze regio, dan kun je deze bijzondere exemplaren overwegen. Speciaal voor het Chinees nieuwjaar heeft Apple voor geselecteerde markten in Azië een gelimiteerde editie van de AirPods Pro uitgebracht.

AirPods Pro Chinees nieuwjaar

Aan de prijs ligt het niet. De AirPods van het Chinees nieuwjaar kosten net zoveel als gewone AirPods. Dit jaar is het jaar van de Os voor de Chinezen. Het AirPods doosje en de case zijn uitgerust met een afbeelding van het dier. Op de AirPods zelf hoef je geen verwijzing naar het Chinees nieuwjaar aan te treffen. Het is dus een bescheiden maatregel. Je moet echt de doos bewaren om de verwijzing naar het Chinees nieuwjaar enigszins te bewaren.

Of deze in gelimiteerde oplage AirPods ook meer geld waard worden? Dat lijkt ons sterk. Ze zijn niet heel anders in vergelijking met de gewone AirPods. Bovendien zie je het verschil niet eens als je ze draagt. Anderen moeten echt de case zien om door te hebben dat je met die gelimiteerde versie loopt. In China kosten deze AirPods Pro RMB 1,999. Dat is omgerekend dezelfde prijs als de Pro hier kosten, namelijk 279,99 euro.