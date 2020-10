Apple lanceert Home Pod Mini: intercomsysteem voor jouw huis - Apparata

Tijdens haar live event lanceerde Apple vanavond haar Smart Speaker: Home Pod Mini.

Een nieuwe smart speaker. Dat is de Home Pod Mini. Met een aantal functies die alleen Apple kan bieden. Althans, dat is de boodschap van Apple als het over de Home Pod Mini gaat.

Wat kan de Home Pod Mini

Natuurlijk kan je alle content streamen op de nieuwe speaker. Maar je kunt ook Siri jouw leven laten ondersteunen als je zelf te lui bent om te googlen. Maar Apple haast zich ook om te vermelden dat de audio ervaring ook next-level moet zijn. Een 360 graden ervaring. Dat hebben we vaker gehoord. Daarvoor koppel je bij voorkeur wel een tweede Home Pod Mini.

Wanneer je modellen in meerdere kamers hebt kun je ook gebruik maken van de Intercomfunctie. Je wist niet dat je dat nodig had. Vooral omdat iedereen de hele dag een telefoon in zijn handen heeft. Maar dat terzijde.

Natuurlijk kan Siri ook Smart Home accessoires besturen. Want je wilt natuurlijk ook niet met je vinger het licht uit doen. Stel je voor.

Natuurlijk werkt de Home Pod Mini samen met bijvoorbeeld jouw Iphone. Zelfs zonder ontgrendelen kan je hem besturen als de Home Pod detecteert dat jouw telefoon in de buurt is.

De HomePod mini is compatible met iPhone SE, iPhone 6s of hoger. Of de iPod touch (7th generation) met iOS 14; of iPad Pro, iPad (5th generation of later), iPad Air 2 of later, of iPad mini 4 met iPadOS 14.

Hoe zit het met de privacy

Jij bepaalt of de Apple Home Pod jouw audio-opnames bewaart en jouw verzoeken worden niet gekoppeld aan je Apple ID. Apple merkt zelfs specifiek op dat informatie niet verkocht zal worden aan ‘adverteerders of andere organisaties’.

Wat kost de Home Pod Mini

Leverbaarheid vanaf 6 november te bestellen voor 99 dollar. Per stuk. En eigenlijk wil je er meer dan eentje. Dus die relatief lage prijs loopt snel op! Hij wordt leverbaar in wit en space grey. Want als Apple liefhebber heb jij jouw interieur hier op aangepast, toch?