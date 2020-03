Apple lanceert iOS en iPadOS 13.4

Nieuwe functies voor iPhone- en iPad-gebruikers. Ook update voor MacOs en WatchOS.





Apple heeft inmiddels een traditie om alle updates van hun besturingsprogramma iOS tegelijk te lanceren en vandaag is het zover. iOS 13.4 en iPadOS 13.4 zijn uitgerold. Zoals je aan de nummering kunt zien is dit een ‘feature update’. Dit is vaktaal voor een grotere update waar ook meer functies aan het besturingsprogramma worden toegevoegd.

Voor iOS 13.4 betekent dit onder meer dat je vanaf nu bestanden kunt delen vanaf de iCloud drive. Verder heeft men de functies van Apple Pay geoptimaliseerd zodat je met 1 login op alle platformen (bijv. Apple Arcade terecht kunt). Ook de mailfuncties zijn verbeterd. Voor Apple Car Play heeft men support voor navigatie-apps van derde partijen toegevoegd. Verder zijn er uiteraard een aantal kleinere verbeteringen en beveiligingsupdates doorgevoerd.

Voor de gebruikers van de iPad is er nog meer veranderd. iPadOS heeft namelijk twee grote verbeteringen doorgevoerd. Naast het delen van files op iCloud biedt de iPad vanaf nu namelijk ook ondersteuning voor het gebruik van de muis en toetsenbord. De mogelijkheden voor het toetsenbord zijn beperkt tot gebruik van de Magic Keyboard en alleen voor gebruikers van een iPad Pro 12.9-inch (derde generatie of nieuwer) en iPad Pro 11-inch.

De ondersteuning voor het gebruik van de muis gaat verder. Hier ondersteunt de iPad namelijk ook het gebruik van Bluetooth- of USB-muizen van derde partijen.

MacOS 10.15.4 is ook uitgebracht. Naast het delen van files via iCloud en het verbeterde Apple Pay kun je als ouders meer mogelijkheden benutten om schermtijd en contactmogelijkheden van de kinderen te benutten. Ook is er een Playback-functie uitgebracht. Hiermee zie je de songteksten van een liedje in beeld. Deze zijn gesynchroniseerd, dus je hebt direct een karaoke-avondje georganiseerd nu je toch binnen moet blijven.

De Apple Watch gebruikers (in Nederland) zulen van de update van WatchOS 6.2 niet veel merken. Hier zijn namelijk alleen enkele instellingen voor het afspelen van muziek ingesteld. Voor zover bekend zijn de Corona-toepassingen nog niet doorgevoerd voor Nederlandse gebruikers.

Het volledig overzicht zie je in de release notes. Je kunt ze natuurlijk ook zelf ontdekken. In de meeste gevallen worden de updates namelijk autmatisch geïnstalleerd en anders kun je ze ophalen via instellingen.

Uiteraard werkt Apple al aan de grote update die voor dit najaar gepland staat, iOS 14. Wij bekeken alvast wat je daar kunt verwachten.