Apple lanceert iPhone 11-competitie, en jij kan meedoen

Kun je goed foto's maken?





Het is de tijd van het jaar dat het al vroeg donker is buiten. Niet bepaald gezellig als je meer een zomermens bent, maar Apple probeert de donkere en gure tijden te gebruiken voor iets positiefs. Het Amerikaanse techbedrijf is namelijk een wereldwijde fotocompetitie begonnen.

Vanaf vandaag tot en met woensdag 29 januari daagt Apple zijn fans uit om foto’s te maken met de nachtmodus van de iPhone 11. Iedereen mag meedoen. Uiteindelijk zal een jury, bestaande uit Malin Fezehai, Tyler Mitchell, Sarah Lee, Alexvi Li, Darren Soh, Phil Schiller, Kaiann Drance, Brooks Kraft, Jon McCormack en Arem Duplessi bepalen wie de winnaars aan. Er worden in totaal vijf winnaars uitgekozen.

De winnaars krijgen meer dan online fame. De vijf foto’s zullen door Apple met de pers worden gedeeld, zullen te zien zijn op de site van het merk en op de Instagram van het merk. Potentieel krijgen dus miljoenen mensen de winnende foto’s te zien. Apple gaat de foto’s mogelijk ook gebruiken voor online en offline campagne doeleinden

De nachtmodus is één van de peilpunten van de iPhone 11. Apple is zeker niet het enige merk dat een uitgebreide nachtmodus heeft op zijn smartphone. Ook merken als Samsung, OnePlus en Huawei hebben een slimme nachtmodus-functie ingebouwd in de camera-app van de smartphones. Door een stukje magie tussen hardware & software kun je de meest briljante foto’s maken in donkere omstandigheden.

Foto’s mogen ingestuurd worden naar [email protected] met het met de bestandsomschrijving firstname_lastname_nightmode_iPhonemodel.