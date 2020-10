Apple lanceert nutteloze pre-order feature in App Store - Apparata

Foto @Apple

Ontwikkelaars kunnen apps nu aanmelden voor een half jaar pre-order in de Apple App Store, maar wie zit daar nu op te wachten?

Apple komt met iets nieuws. Ontwikkelaars kunnen in de Apple App Store hun app aanmelden voor een pre-order. Hiermee kunnen gebruikers tot een half jaar voor de release van de app al geld lappen voor de software. De vraag is alleen, wie zit hier in godsnaam op te wachten?!

Apple App Store pre-order feature

Na een uitzondering voor Nintendo kwam Apple in 2017 met de pre-order feature in de App Store, zo schrijft 9to5mac. Gebruikers kunnen sindsdien een app in de omstreden virtuele winkel kopen voordat deze uit is. Maar een nieuwe update maakt het voor ontwikkelaars mogelijk om de pre-order periode tot wel 180 dagen voor de release de app al beschikbaar te maken. Voor betaling, uiteraard, niet voor gebruik.

Nieuwe apps kunnen bij Apple aangemeld worden voor pre-order wanneer de app met metadata is ingediend bij App Store Connect. Als je daarvoor kiest, kun je een download release dat van tussen de 2 en 180 dagen in de toekomst selecteren. Eenmaal uitgebracht, krijgen klanten een melding en wordt de app binnen 24 uur automatisch gedownload op hun apparaat. Apple legt de feature uit

Wie wil dit?

Volgens Apple is een pre-order van apps in de App Store een manier om ‘spanning op te bouwen’. Inderdaad, gebruikers kunnen flink uitkijken naar een app. Nu kan men 180 dagen van tevoren al betalen om vervolgens te wachten op de software.

Maar bij nader inzien is het concept eigenlijk absurd. Er is namelijk nauwelijks een reden voor gebruikers om vooraf alvast te betalen. Apps kunnen immers niet ‘uitverkocht’ raken, dus voorrang krijg je niet. Ook kan in de tussentijd een bedrijf failliet gaan. Waarschijnlijk krijg je dan wel je geld terug, maar veel nut had het dan niet.

In de game-industrie zijn pre-orders ook best wel normaal, al heerst er doorgaans de consensus ‘onthoudt, geen pre-orders’, op basis van deze meme. Het kan alleen maar tegenvallen. Dus tenzij je de ontwikkelaar echt heel graag wilt steunen of iets van een pre-order bonus krijgt, zou ik het bovenstaande mantra toch echt aanhouden!

Lees ook: Voormalige App Store baas onthult: Apple saboteert derden