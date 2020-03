Apple lanceert speciale corona-website

De website bestaat uit een online app.

In samenwerking met het Witte Huis, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de Federal Emergency Management Agency (FEMA) heeft Apple een online tool ontwikkeld in strijd tegen het coronavirus.

Op de webpagina van het Amerikaanse techbedrijf valt allerlei informatie over COVID-19 te ontdekken. Er is bijvoorbeeld een online screening. Aan de hand van de symptomen van het coronavirus adviseert de tool of je het virus wellicht wel of niet draagt.

Ook staan er diverse tips. Denk aan handen wassen, het onthouden van sociale activiteiten en dat je vooral thuis moet blijven. Hoewel de website wereldwijd toegankelijk is, mikt Apple vooral op Amerikaanse inwoners met de webpagina.

De site kan je doorverwijzen naar een noodcontact. Bijvoorbeeld als je een test voor het coronavirus wil ondernemen. Op de site valt ook te lezen dat Apple op geen enkel mogelijke manier informatie zal bewaren van bezoekers.

Apple is not collecting your answers from the screening tool. To help improve the site, Apple collects some information about how you use it. The information collected will not personally identify you.