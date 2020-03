Apple lekt per ongeluk nieuwe iPad Pro’s

Foutje bedankt. Dit zijn de nieuwste iPads.





Een blunder van formaat voor het techbedrijf uit Cupertino. Apple heeft per ongeluk nieuwe modellen van de iPad Pro op de Chinese website van het merk gezet. Natuurlijk werd de fout snel hersteld, maar het internet is het internet. En dat betekent dat de fout niet onopgemerkt is gebleven.

En zo weten we dat Apple vier nieuwe iPad Pro’s in de pijplijn heeft. Het gaat om een 11-inch iPad Pro met de naam A2228, een 11-inch iPad Pro met de naam A2231, een 12.9-inch iPad Pro met de naam A2229 en een 12.9-inch iPad Pro met de naam A22233. In feite gaat het om twee modellen en vier varianten. De één heeft WiFi, de ander ook een SIM-mogelijkheid.

Details over de iPads ontbreken nog. Het is niet bekend wat voor specificaties we kunnen verwachten van de gelekte tablets. De geruchten gaan onder andere dat de iPads een nieuwe camera krijgen met 3D functionaliteit. Het is niet bekend of Apple op de korte termijn deze iPads officieel gaat aankondigen.